شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ عام 2011 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات مسح جامعة "ميتشيجان" ووكالة "رويترز" أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي هبط بأكبر وتيرة شهرية على الإطلاق مسجلا أدنى مستوى منذ عام 2011.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 71 نقطة خلال أبريل/نيسان من 89.1 نقطة في مارس/آذار، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 75 نقطة.





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