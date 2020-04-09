شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يتوقع بدء تتعافي الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أن البنك المركزي يتوقع بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي من أضرار "كورونا" في النصف الثاني من العام الجاري.



وأوضح بان البنك المركزي سيواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات حتى إعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي القوي.



وأشار رئيس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه غير قلق حيال الصعود في معدل التضخم متوقعا الإبقاء على السياسة النقدية ومستوى الفائدة الحالية دون تغيير خلال الأشهر القليلة القادمة.



وأكد "باول" على أن المواطنين في الولايات المتحدة يحتاجون للدعمم مباشرة من الحكومة الفيدرالية حيث أن البنك المركزي لا يمكنه سوى منح قروض.