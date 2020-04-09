شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه رغم أنباء عن اتفاق بين السعودية وروسيا حول خفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي خلال تعاملات اليوم الخميس، لكنها قلصت مكاسبها على الرغم من أنباء عن توصل السعودية وروسيا إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج.



ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة بأن "أوبك" والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة (على رأسهم روسيا) توصلوا إلى اتفاق بخفض كبير للإنتاج.



ويجري حالياً مناقشة حجم الخفض ومدة الاتفاق وكيفية توزيعه وسط أنباء عن أن الخفض ربما يصل إلى عشرين مليون برميل يومياً.

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يأتي الاجتماع الافتراضي عبر الفيديو بين أعضاء "أوبك" والدول المنتجة من خارج المنظمة في الوقت الذي شهدت فيه الأسعار انخفاضا حادا في الآونة الأخيرة نتجية تفشي فيروس كورونا ووتأثيره السلبي على الطلب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 25.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 28.3 دولار وأقل سعر عند 24.9 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 2.6% إلى 33.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.4 دولار وأقل سعر عند 32.5 دولار.