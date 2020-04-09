شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة المحاسبين" تطلق 4 مبادرات لتخفيف آثار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
اتخذت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مجموعة من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية ودعماً منها لأعضائها والمنشآت المرخصة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة التي جاءت تماشياً مع إجراءات وجهود حكومة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية. وشملت المبادرات:-
أولاً : تأجيل دفع الاشتراكات السنوية السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة إلى نهاية عام 2020م
ثانياً: عدم المطالبة بساعات التعليم المهني المستمر عن عام 2020م
ثالثاً: تعليق العمل بضوابط العضوية المتعلقة بالشطب وتعليق العضوية وذلك فيما يخص عدم الالتزام بالسداد ونقاط التعليم المهني المستمر إلى نهاية عام 2020م
رابعاً : تمديد فترة تقديم البيانات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة لحين انتهاء فترة منع التجول.
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