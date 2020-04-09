شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يترأس الاجتماع الافتراضي لـ"أوبك +" والان نبدء بالتفاصيل

يترأس سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الاجتماع الافتراضي لـ"أوبك +"، ومجموعة من الدول المنتجة الأخرى، الذي دعت إليه المملكة.

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