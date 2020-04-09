«عيار 21 يرتفع 8 جنيهات » .. إرتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية

ارتفع سعر عيار 21 بنحو 8 جنيهات دون المصنعية.

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم بقيمة تراوحت بين 7 جنيهات و 9 جنيهات في سعر الحرام الواحد دون المصنعية.

Advertisements

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 720 جنيها، وعيار 18 نحو 617 جنيها، وعيار 24 نحو 823 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5760 جنيها.

وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 8 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من 5 مساء حتى6٦ صباحا وإغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت.

وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 9.30 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.