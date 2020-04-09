شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين "أوبك +" على خفض الإنتاج بما يصل إلى 20 مليون برميل يومياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة أن اجتماع منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين الذي يعرف باسم "أوبك +" قد أسفر عن اتفاق بخفض كبير في إنتاج النفط.

وأضافت الوكالة أن "أوبك" ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا اتفقوا على خفض الإنتاج بما يصل إلى عشرين مليون برميل يومياً.

ويفوق ذلك ما تحدثت عنه الأسواق بخفض ربما يصل إلى عشرة ملايين برميل يومياً، كما أن الخفض جاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الرياض وموسكو عليهما حل الخلافات لدعم سوق الطاقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين "أوبك +" على خفض الإنتاج بما يصل إلى 20 مليون برميل يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.