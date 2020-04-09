شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات عقب إجراءات إضافية من الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس عقب الكشف عن إجراءات إضافية من الاحتياطي الاتحادي في إطار جهوده لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس "كورونا.



وكشف البنك المركزي الأمريكي عن أنه يخطط لضخ قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار لصالح الشركات التي بلغت إيراداتها 2.5 مليار دولار عام 2019.



وأظهرت بيانات حكومية انخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بحوالي 261 ألف طلب إلى 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% في مارس/آذار مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع نسبته 0.3%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 13:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% (ما يعادل 540 نقطة) إلى 23970 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2.3% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 2815 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 136 نقطة) إلى 8227 نقطة.