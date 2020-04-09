الاقتصاد

أسعار النحاس ترتفع مع توقف أنشطة تعدين عالمية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع مع توقف أنشطة تعدين عالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل مخاوف الأسواق من تعطل الإمدادات من المعدن الصناعي في ظل توقف أنشطة تعدين في مختلف الدول حول العالم بسبب جائحة بالإضافة إلى صعوبات تنظيمية.


وأعلنت شركة "جلينكور" للتعدين عن خطة لإغلاق مناجمها للتعدين في دولة زامبيا لثلاثة أشهر بسبب ما وصفته بالضغوط الحكومية عليها والتي تجبرها على الاحتفاظ بنحو 11 ألف عامل.


وتواجه "جيلينكور" وغيرها من شركات التعدين صعوبات مالية في ظل انتشار فيروس "كورونا" وأضراره على الاقتصاد العالمي بوجه عام.

Advertisements


وكانت بيانات قد كشفت عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى أكثر من 1.5 مليون شخص على مستوى العالم بينما يقترب عدد الوفيات من 90 ألف حالة.


في تلك الأثناء، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.3 نقطة وأقل مستوى عند 99.5 نقطة.


وارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 2.26 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.28 دولار وأقل سعر عند 2.24 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النحاس ترتفع مع توقف أنشطة تعدين عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا