شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع مع توقف أنشطة تعدين عالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل مخاوف الأسواق من تعطل الإمدادات من المعدن الصناعي في ظل توقف أنشطة تعدين في مختلف الدول حول العالم بسبب جائحة كورونا بالإضافة إلى صعوبات تنظيمية.



وأعلنت شركة "جلينكور" للتعدين عن خطة لإغلاق مناجمها للتعدين في دولة زامبيا لثلاثة أشهر بسبب ما وصفته بالضغوط الحكومية عليها والتي تجبرها على الاحتفاظ بنحو 11 ألف عامل.



وتواجه "جيلينكور" وغيرها من شركات التعدين صعوبات مالية في ظل انتشار فيروس "كورونا" وأضراره على الاقتصاد العالمي بوجه عام.

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وكانت بيانات قد كشفت عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى أكثر من 1.5 مليون شخص على مستوى العالم بينما يقترب عدد الوفيات من 90 ألف حالة.



في تلك الأثناء، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.3 نقطة وأقل مستوى عند 99.5 نقطة.



وارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 2.26 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.28 دولار وأقل سعر عند 2.24 دولار.