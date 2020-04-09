شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبيل طلبات إعانة البطالة وتصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل انحسار مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي بالأسواق ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 99.90 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.13 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.30 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 100.93 نقطة.

تحسنت معنويات المستثمرين فى معظم أسواق الأسهم العالمية ، خاصة فى أسواق الأسهم الأوروبية ، بفضل مؤشرات على أن جائحة فيروس كورونا قد بلغت الذروة فى أوروبا ،من ثم سوف تبدأ فى الانحسار بشكل واضح خلال الأيام القليلة القادمة ،الأمر الذي يقلص من مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي فى الأسواق.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تفاقم إضرار أكبر اقتصاد فى العالم جراء الانتشار السريع لجائحة فيروس كوفيد 19 ، حيث من المتوقع أن تتراجع الطلبات عن مستوياتها القياسية المسجلة فى الأسبوع الأسبق.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 5,000 مليون فى الأسبوع المنتهي 4 نيسان/أبريل من 6.648 مليون الأسبوع الأسبق.

المزيد من الإضرار الفادحة للاقتصاد الأمريكي سوف تتجدد عمليات بيع الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات مرة أخرى ،وتتصعد من جديد مخاوف نقص السيولة ، وهو ما سوف يدفع العملة الأمريكية إلى تحويل الخسارة الحالية إلى مكاسب.

وبحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى معهد بروكينغز فى واشنطن ،حول توقعات الاقتصاد الأمريكي فى ضوء تطورات جائحة فيروس كورونا فى البلاد ،وحول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.