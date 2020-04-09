شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بأكثر من 1% قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة بالسوق الأوروبية يوم الخميس فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، وبدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى 1,664.24$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,644.34$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,642.95$.

أنهي المعدن الثمين "الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,673.71$ للأونصة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بأكثر من واحد بالمئة ، بفضل نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا ،والتي بدأت تظهر فعليا فى أرقام نتائج أعمال وأرباح كبرى الشركات العالمية خلال الربع الأول من هذا العام.

وتشير معظم التوقعات أيضا أن الاقتصاد العالمي بصدد تسجيل ركود بوتيرة قد تكون الأسوأ على الإطلاق فى ظل إجراءات العزل والقيود و الإغلاقات التي أقرتها معظم الحكومات العالمية للحد من انتشار الفيروس التاجي المستجد.

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انخفض مؤشر الدولار بنسبة 02% يوم الخميس، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، فى ظل انحسار مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي بالأسواق ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالعملة الخضراء.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تفاقم الإضرار فى البلاد جراء الانتشار السريع لوباء فيروس كوفيد 19، وسجل الطلبات الأسبوع الأسبق أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 5,000 مليون فى الأسبوع المنتهي 4 نيسان/أبريل من 6.648 مليون الأسبوع الأسبق .

المزيد من التراجع فى عدد المتقدمين للحصول على إعانة البطالة الأسبوعية ،يحسن شهية المخاطرة فى الأسواق ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات ،ويؤدي إلى المزيد من انحسار مخاوف نقص السيولة بالأسواق ،ويوسع الخسائر الحالية فى مستويات العملة الأمريكية ،ويدعم ارتفاع المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 2.92 طن متري،فى سابع زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 988.63 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى تموز/يوليو 2013.