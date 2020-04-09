شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يعاود الارتفاع – تحليل – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة بوينج (BA) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.74% بما يعادل 5.29 نقطة ليستقر عند سعر 146.87 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 119.35، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 186.20.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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