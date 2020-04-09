شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان انترناشيونال يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب هي الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 3.74% بما يعادل 0.87 نقطة ليستقر عند سعر 24.13 دولار، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.38، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 27.53.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد