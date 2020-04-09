شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا يواصل ارتفاعه الحذر – تحليل – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.62% بما يعادل 3.39 نقطة ليستقر عند سعر 548.84 دولار، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه يظل قابعاً دون مستوى المقاومة 572.26، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 176.97 إلى 968.46)، ووسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 572.26، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 479.18 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه