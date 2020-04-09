الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6236 منذ الصباح، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتأكيد اختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.6407 الذي يمثّل هدفنا التالي.

 

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 0.6097، مع التذكير بأن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6150 والمقاومة 0.6340

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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