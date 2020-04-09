شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الارتفاع ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 34.95، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، والذي يدعم فرص اختراق المستوى المذكور للتوجه نحو هدفنا التالي عند 36.00، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 32.50 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.00 والمقاومة 35.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد