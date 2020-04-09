شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 26.94، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 30.00.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 25.60، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات الإيجابية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد