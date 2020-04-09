شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ليتحرك فوق مستوى 15.08، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 16.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب التماسك فوق 15.08.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.85 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد