شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الأسهم الأمريكية بعد خطة تحفيز بـ 2.3 تريليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

قفزت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح اليوم، بعد أن أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي برنامجا حجمه 2.3 تريليون دولار لتدعيم الحكومات المحلية والشركات، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى 6.6 ملايين الأسبوع الماضي من 6.87 ملايين معدلة بالزيادة الأسبوع السابق.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 257.09 نقطة بما يعادل 1.10 بالمئة ليصل إلى 23690.66 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 27.01 نقطة أو 0.98 بالمئة مسجلا 2776.99 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 78.11 نقطة أو 0.97 بالمئة إلى 8169.01 نقطة.