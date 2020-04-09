شكرا لقرائتكم خبر عن البطالة في أمريكا ترتفع 6.6 مليون خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت البيانات الأسبوعية للبطالة في الولايات المتحدة أنه تم تسجيل 606ر6 مليون طلب جديد للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، وهو تقريبا نفس الرقم القياسي الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي، على خلفية استمرار إلقاء أزمة فيروس كورونا بثقلها على الاقتصاد الأمريكي.

وعدلت وزارة العمل الأمريكية بصورة طفيفة البيانات الخاصة بالأسبوع السابق لتصبح حاليا أكثر من 9ر6 مليون طلب، وذلك من جراء إغلاق قطاعات الاقتصاد الأمريكي للمساعدة في السيطرة على تفشي المرض.

وكان المحللون يتوقعون أن يكون هذا الأسبوع أيضا أسبوعا قاسيا لسوق العمل في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد المخاوف بشأن تمكن الاقتصاد من تحقيق تعافٍ سريع.