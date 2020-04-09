الاقتصاد

الموانئ تناول 21 مليون طن بضائع خلال شهر مارس

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بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر مارس لعام 2020م 21 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 477 ألف حاوية.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 811 سفينة، و بلغ عدد العربات 59 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي أكثر من 112 ألف رأساً من الماشية.

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