شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف": استئناف التدريب عن بُعد لقيادات القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ممثلًا في الإدارة العامة للأكاديميات، استئناف المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي عن بُعد وذلك بالتعاون مع جامعة كرانفيلد، في ظل توجهات الدولة في الحد من تداعيات فيروس كورونا, في حين نوقشت المشاريع التدريبية للمجموعتين السابعة والتاسعة عن بعد أيضا.
وأكد مدير عام الأكاديميات الدكتور فهد الشهراني, أن ذلك يأتي حرصاً من الصندوق على عدم انقطاع المتدربين واستكمال متطلبات البرنامج التدريبي وفق الجدولة المعدلة لذلك، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).
يشار إلى أن البرنامج يستمر 12 أسبوعاً؛ ويهدف البرنامج إلى تمكين وتأهيل القيادات الواعدة من السعوديين والسعوديات لدى منشآت القطاع الخاص، ورفع مستواهم المهني.
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