الكرملين: بوتين لا يعتزم الحديث مع ترامب والسعوديين بشأن النفط اليوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الكرملين لرويترز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يعتزم بحث أسواق النفط اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة السعودية.

وكان قد قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس، قبيل اجتماع بين أوبك ومنتجين من خارجها، إن روسيا تريد تحركا منسقا مشتركا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

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وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قد تلقت تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستشارك في اتفاق، أشار الكرملين إلى تعليقات أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي عن أن إبرام اتفاق جديد سيكون ممكنا بالكاد بدون انضمام دول أخرى.