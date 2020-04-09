شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.24% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 265.1 مليون ورقة مالية بقيمة 905.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.81%، والعرب على 4.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.31%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 129.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.2 مليون جنيه، 136.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 10321 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 11708 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3875 نقطة.

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فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1062 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 728 نقطة.

وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، يوم الثلاثاء، أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.