رينيسانس: روسنفت تعتقد أن خفضا لأوبك+ قدره 10 ملايين برميل سيعيد توازن الأسواق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رينيسانس كابيتال بعد مؤتمر عبر الهاتف مع روسنفت إن شركة الطاقة الروسية العملاقة تعتقد أن خفض أوبك+ لإنتاج النفط بواقع عشرة ملايين برميل يوميا سيكون كافيا لإعادة التوازن لأسواق النفط.

ولم ترد روسنفت بعد على طلب من رويترز للتعليق.

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وأضافت رينيسانس كابيتال في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء أن روسنفت تعتقد أن تراجع الطلب العالمي على النفط سيبلغ أدنى مستوى في أبريل على الأرجح ثم يبدأ في التعافي اعتبارا من مايو. وفي المجمل، تتوقع الشركة الروسية أن يكون الطلب على النفط في 2020 أقل بما يتراوح بين خمسة ملايين برميل يوميا وسبعة ملايين برميل يوميا عن العام الماضي.

وقالت رينيسانس كابيتال إن روسنفت قد تخفض إنفاقها الرأسمالي السنوي إلى ما دون 700 مليار روبل (9.3 مليار دولار) عن أحدث تقديراتها بإنفاق يتراوح بين 850 مليار روبل وتريليون روبل لدعم توليد التدفقات النقدية الحرة.