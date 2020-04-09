مدير وكالة الطاقة الدولية:الدول المستوردة للنفط قد تعلن عن مشتريات لدعم الطلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لتليفزيون العربية اليوم الخميس، إن الدول المستوردة للنفط قد تعلن عن مشتريات للخام لدعم الطلب على الوقود. ونقل تلفزيون العربية عنه قوله "قد نسمع شراء الدول غدا للنفط لبناء (احتياطيات) استراتيجياتها ودعم الطلب". وأضاف "سنشهد تعافيا للطلب تماشيا مع حل هذه المشكلة لعودة الاقتصاد العالمي، لكنني لا أتوقع أن يكون هناك" تعافيا سريعا جدا لأسعار النفط.

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