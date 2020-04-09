شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية تعين رئيسا جديدا لشركة النصر لصناعة الكوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تعيين الدكتور جابر سيد، قائما بأعمال رئيس شركة النصر لصناعة الكوك، إحدى الشركات التابعة ولها، خلفا للمهندس جمال الشعشاعى، الذى تقدم باستقالته مؤخرا من مهامه بالشركة كقائم بالأعمال.

وقال مصدر مسؤل بشركة النصر لصناعة الكوك لـ" الخليج 365" ان الدكتور جابر السيد تسلم مهام منصبه الجديد اليوم، لحين عرض القرار على أقرب جمعية عامة لشركة الكوك لاعتماده وفقا لقانون 203 لسمة 1991 قانون قطاع الأعمال العام.

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وكان جمال الشعشاعى رئيسا لشركة الكوك في الفترة من 2011 حتى 2013 ثم خرج الى المعاش وعاد في لجنة التطوير عام 2015 ثم تولى رئاسة الشركة منذ عدة اشهر حتى تقدم باستقالته.

وكان الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والسفير الأوكرانى هينادى لاتى شهدا توقيع اتفاقية إنشاء البطارية الثالثة وتأهيل أقسام الكيماويات الملحقة بها بشركة النصر لصناعة الكوك إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقال الدكتور مدحت نافع، إن العقد يشمل توريد المعدات والبناء الحرارى ومستلزماته والتركيبات والإشراف الفنى وبتكلفة استثمارية قدرها 99.06 مليون دولار، وأن المفاوضات كانت تحظى بدعم ومتابعة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.