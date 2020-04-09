شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر النفط الكويتى 1.46 دولار ليسجل 19.74 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 1.46 دولار ليبلغ 19.74دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 21.20 في تداولات يوم أمس الأول الثلاثاء وذلك وفقا لوكالة كونا.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بفضل توقعات بأن كبار منتجى النفط في العالم سيتفقون على خفض للإنتاج في اجتماع يُعقد في وقت لاحق اليوم في الوقت الذي يكابد فيه القطاع انهيارا في الطلب العالمي ناجم عن فيروس كورونا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 بالمئة أو 41 سنتا إلى 33.25 دولار للبرميل. وارتفع العقد لأعلى مستوى خلال الجلسة عند 33.90 دولار، ليسجل صعودا لليوم الثاني.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.3 بالمئة أو 82 سنتا إلى 25.91 دولار للبرميل، بعد أن صعدت في وقت سابق بما يصل إلى 6.1 بالمئة

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم الخميس.

وخفضت وكالة الطاقة الأمريكية توقعاتها بالنسبة للإنتاج الأمريكي من النفط إلى 11.76 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، بانخفاض نسبته 9.5% من التقديرات السابقة، كما خفضت التوقعات للإنتاج خلال العام القادم "2021 " بنسبة 13% ليصل إلى 11.03 مليون برميل يومياً.