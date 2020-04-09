شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشيخ زايد يشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى: إن الحملة أسفرت عن إزالة مخالفات البناء التى تم رصدها في كل من المجاورة 2 بالحى ١٦والمجاورة ٤ بالمدينة، وذلك لمخالفة البناء للتراخيص الصادرة للقطعتين. َ

وشدد رئيس جهاز المدينة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكداً استمرار حملات رصد وإزالة المخلفات، وكذا الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه لاستغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد لارتكاب المخالفات.

‫وكان المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، قد تفقد مشروع "JANNA"للإسكان الفاخر (المرحلة الأولى) بالمحور المركزى بمدينة الشيخ زايد، وذلك لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع.

‫وتفقد المهندس جمال طلعت، ومرافقوه، منطقة الخدمات وأعمال تنسيق الموقع بالمشروع وتشمل(الإنترلوك – اللاند سكيب – أعمال الزراعة – حمام السباحة) وغير ذلك، موجهاً بضرورة تكثيف المعدات والعمالة، لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية، وتسليم الوحدات للفائزين بها فى أسرع وقت.

‫وأوضح، ان مشروع"JANNA" يتضمن تنفيذ 912 وحدة سكنية (38عمارة) بمساحات تتراوح بين (100 و150 م2) للوحدة، ويشرف على تنفيذها جهاز المدينة، كما أن المشروع يشمل حمام سباحة، بالإضافة إلى منطقة خدمات.

‫وأضاف، أنه أصدر تكليفات للمسئولين عن المشروع بجهاز المدينة، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال التى تم وجارٍ تنفيذها قبل الاستلام للانتهاء من التنفيذ على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المباشر والمستمر لإزالة أى عقبات تواجه المشروعات بالمدينة.

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إزالة مبان مخالفة

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