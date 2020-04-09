شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تغلق مصنعها فى بنى سويف 14 يوما بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت شركة سامسونج إليكترونيكس مصر، مصنعها فى بنى سويف، أحد أكبر مصانعها حول العالم، لإنتاج الشاشات التليفزيونية، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، وقال مسئول بالشركة لـ"الخليج 365" إن سامسونج أغلقت المصنع منذ أول إبريل ولمدة 14 يوما بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين بالفيروس.

وأوضح المصدر أن جميع العاملين بالمصنع فى العزل المنزلى، وتقوم وزارة الصحة والسكان بمتابعة المخالطين للحالة وتم تسجيل 3 حالا إيجابية أخرى منذ يومين.

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مصنع سامسونج فى بنى سويف لتصنيع التليفزيونات يصدر 85% من إنتاجه لـ 36 دولة حول العالم، ويعمل به نحو 1500 عامل، وساهم المصنع في إقامة منطقة صناعية في محافظة بنى سويف، ويعد الأول من نوعه لشركة سامسونج فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعتمد المصنع على أحدث تكنولوجيا عالمية فى إنتاج تلفزيوناتQLED المتطورة، وبلغت الاستثمارات الإجمالية للمصنع 270 مليون دولار، ويُعتبر واحداً من 14 مصنعاً لسامسونج على مستوى العالم متخصص فى إنتاج التليفزيونات.

وتخطط سامسونج لتصنيع أحدث منتجات شاشات التليفزيون QLED 8K للمرة الأولى فى مصر، ما يعد خطوة هامة وتطورًا كبيرًا ودليل على ثقة سامسونج العالمية في القدرات التنافسية للمنتج المصري، وخاصة قدرات المصنع كونه ينتج الحصة الأكبر من منتجات سامسونج في منطقة الشرق الأوسط، وافريقيا، وجنوب أوروبا، مما يساهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة.