شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يواصل ارتفاعه مدفوعا بصعود سهم البنك التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بمشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 10343 نقطة، مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، المجموعة المالية هيرميس، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، القلعة للاستشارات المالية، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1425 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 11742 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 3883 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1067 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 719 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأربعاء إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، مصر لصناعة الكيماويات، بنك قناة السويس، بنك فيصل الإسلامى، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 769.5 ألف سهم، 58.7 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 17527 سهم، 200 ألف سهم، 4482 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن مصر الوسطى، اميرالد للاستثمار العقارى، 1400 سهم، 4 آلاف سهم، على التوالى.

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كما اشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 29.4 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 220 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالى.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 614.4 ألف سهم، 520 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، 90 ألف سهم، 1.135 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالى.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة اودن للاستثمارات المالية لعدد 4.7 مليون سهم بقيمة 21.15 مليون جنيه.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم القاهرة للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، رواد السياحة، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، البنك التجارى الدولى، العامة لاستصلاح الأراضى، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.