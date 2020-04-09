شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.45% بختام تعاملات الأسبوع بضغوط هبوط 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسراً 40.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8989.78 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 165.9 مليون سهم بقيمة 285 مليون ريال عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة، وتراجع 18 سهما، فيما ارتفع 24 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.07%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.92%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%.

وفى سياق آخر أعلنت المجموعة الاسلامية القابضة، عن عقد مؤتمرا حول علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، يوم الأثنين بتاريخ 20 أبريل، في تمام الساعه 01:30 ظهراً بتوقيت الدوحة.

فيما أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي، عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الخميس الموافق 30 إبريل، كما أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 15/04/2020

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كما أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 15 إبريل.

وفى سياق متصل أعلن مجمع شركات المناعي، أنه إلحاقاً إلى الدعوة المنشورة سابقاً لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجمع شركات المناعي وإلى الإعلان الذي تلى ذلك بتأجيلهما بسبب الظروف الطارئة حتى إشعار آخر، حدد الشركة الموعد الجديد لعقد الاجتماعين يوم الأحد الموافق 19 أبريل، عن طريق وسائل التقنية الحديثة افتراضياً ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً وذلك من أجل دعم جهود المحافظة على السلامة العامة وقواعد التباعد الاجتماعي.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سيتم عقد اجتماع آخر يوم الأحد الموافق 26 أبريل في تمام الساعة الرابعة عصراً.