شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 245 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 47 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إن البنك أصدر شهادات إدخار بقيمة تتجاوز 47 مليار جنيه لنحو 245 ألف عميل لشهادة الادخار، منهم ما يزيد عن 11 ألف عميل جديد للبنك الأهلى المصرى، وذلك للشهادة ذات فائدة 15%، منذ طرحها، وحتى الآن.

وأضاف هشام عكاشة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ما يزيد عن 60% من عمليات الشراء تمت من خلال الإنترنت، لافتًا إلى أنه تم إطلاق خدمات جديدة باشتراك عملاء البنك فى خدمات "الأهلى نت" عبر الموقع الإليكترونى بالبنك بدلا من التردد على الفروع للاشتراك.

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وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الآلية المستحدثة من خلال مجهودات العاملين بقطاعى تقنية المعلومات والعمليات المركزية ومركز الاتصال فى تلبية هذا العدد من الطلبات والاستفسارات تتم فى ظل ظروف استثنائية، حيث قام موظفو الفروع بإدارة حركة العملاء داخل وخارج الفرع بشكل احترافي، ملتزمين بتعليمات الصحة والسلامة لمصلحة العملاء والعاملين، وطبعًا قرار البنك المركزى بالسماح بإيداعات نقدية اكثر من الحد لادخار المواطنين مراعاة لتحقيق دخل دورى لهم كان لها تأثير فى زيادة قيمة الشهادات.

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى أن الأولوية لصحة عملاء وموظفى البنك، حيث قام البنك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة من الدولة ووزارة الصحة للتحوط، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة للعملاء.