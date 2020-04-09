شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: روسيا ترسل أول شحنة قمح إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر لرويترز اليوم الخميس، إن شحنة رمزية قدرها 60 ألف طن من القمح الروسي جرى إرسالها بحرا إلى السعودية من ميناء في البحر الأسود بعد سبعة أشهر من وضع شروط تسمح بالتجارة. وقالت المصادر إن الشحنة أرسلتها شركة تجارية بموجب مناقصة للتوريد من مناشئ خيارية فازت بها قبل شهرين. Advertisements ولم ترد المؤسسة العامة للحبوب السعودية على طلب من رويترز للتعقيب حتى الآن. وسعت روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، طويلا لدخول السوق السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: روسيا ترسل أول شحنة قمح إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.