شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تقلص خسائرها الصباحية.. وتختتم تعاملات الأسبوع بتراجع بنسبة 0.22% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلص المؤشر العام لسوق البحرين المالى، خسائره الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% خاسراً 2.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1300.37 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 1.5 مليون سهم بقيمة 282.8 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 17.73% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.27%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعا بصعود سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.85%.

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كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.97% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.21%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.29% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.70%.

وفى سياق آخر أعلنت شركات سوليدرتى البحرين، ناس، السوق الحرة البحرين، عن عدم نشر النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وذلك بعد إعفاء الشركات المدرجة من إعداد ونشر النتائج المالية المرحلية المراجعة للربع الأول من عام 2020 بسبب الظروف الراهنة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وتأثيراته المحتملة، على أن تقوم بنشر نتائج الشركة المالية المرحلية المراجعة فى أغسطس المقبل، وذلك عن الفترة النصف سنوية من العام.

وفى سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب تكنولوجى بارتنرز، الشركة الرائدة فى أوروبا فى الاستثمار فى التكنولوجيا، أنها وافقت على الاستحواذ على أفيرا هولدنغ المحدودة المسئولية مقابل مبلغ 180 مليون دولار أمريكى.

وأفيرا هى شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسى فى ألمانيا تتخصص فى حلول لبرمجيات الأمن السيبرانى لمصنعى المعدات الأصلية والأسواق النهائية للمستهلكين مع أكثر من 500 مليون نقطة نهاية محمية كليا.