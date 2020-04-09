شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تختتم تعاملاتها بتراجع متأثرة بقرار تأجيل انضمامها لمؤشر MSCI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط إعلان مؤشر MSCI للأسواق الناشئة تأجيل دخول أسهم الشركات الكويتية فى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة من مايو إلى نوفمبر المقبل.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.59% خاسراً 121.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4596.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.39% خاسراً 172.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4910.98 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% خاسراً 20.89 نقطة ليغلق عند مستوى 3979.16 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.51%، خاسراً 19.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3884.43 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 187.1 مليون سهم بقيمة 62.9 مليون دينار كويتى عبر 15.2 ألف صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها العقار بنسبة 4.01%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.24%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.49%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.50%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%.

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وجاء سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.78%، ثم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 9.44%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 26.24% ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 9.54%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 8.40%.

وفى سياق آخر أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، عن إصدار مؤسسة مورجان ستانلى، قرارها المتعلق بتأجيل تنفيذ دخول أسهم الشركات الكويتية فى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة من مايو إلى نوفمبر المقبل.

وأوضحت MSCI، أن سبب التأجيل يتمثل فى الآثار الضخمة التى أحدثها وباء كورونا عالميا على قدرة المستثمرين المؤسسين العالميين باستكمال أعمالهم المطلوبة قبل التنفيذ الكامل لدخول استثماراتهم، وذلك على الرغم من استمرار الأعمال التشغيلية بشكل اعتيادى فى السوق الكويتى خلال الفترة الماضية.

وأكدت MSCI، على استيفاء دولة الكويت لجميع متطلبات الترقية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلا أن التدابير التى اتخذتها العديد من الدول والشركات المؤسسين حول العالم للحد من انتشار وباء كورونا حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية فى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة فى مايو المقبل، مشيرة إلى أن الأطراف المتعاملة لاحظت وجود تأثير لهذه التدابير الاحترازية حول العالم على عملية فتح الحسابات بالسرعة التى تضمن تنفيذ دخول جميع المستثمرين المؤسسين قبل موعد التنفيذ فى مايو المقبل.