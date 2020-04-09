شكرا لقرائتكم خبر عن سلة أوبك اليومية تسجل 21.19 دولارًا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " اليوم الخميس، أن سعر سلة أوبك بلغ 21.19 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، مقارنة بـ 22.67 دولارًا في اليوم السابق ، وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

وارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بفضل توقعات بأن كبار منتجى النفط في العالم سيتفقون على خفض للإنتاج في اجتماع يُعقد في وقت لاحق اليوم في الوقت الذي يكابد فيه القطاع انهيارا في الطلب العالمي ناجم عن فيروس كورونا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.2% أو 41 سنتا إلى 33.25 دولار للبرميل، وارتفع العقد لأعلى مستوى خلال الجلسة عند 33.90 دولار، ليسجل صعودا لليوم الثاني.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.3% أو 82 سنتا إلى 25.91 دولار للبرميل، بعد أن صعدت في وقت سابق بما يصل إلى 6.1%.

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم الخميس.

وخفضت وكالة الطاقة الأمريكية توقعاتها بالنسبة للإنتاج الأمريكي من النفط إلى 11.76 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، بانخفاض نسبته 9.5% من التقديرات السابقة، كما خفضت التوقعات للإنتاج خلال العام القادم "2021 " بنسبة 13% ليصل إلى 11.03 مليون برميل يومياً.