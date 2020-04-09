شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 3.56% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.56% رابحاً 62.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1830.02 نقطة، مدفوعا بصعود 8 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 208.6 مليون سهم محققة ما قيمته 230.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 4448 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 27 سهما، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 4.92%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 4.87%، تلاه قطاع السلع بنسبة 4.52%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.55%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 8.17%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 18 مليون ورقة بقيمة 57.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.57%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة ديار للتطوير، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية، المنعقدة أمس الأربعاء، وجاءت أبرزها الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 5.778 مليار درهم إلى 4.546 مليار درهم أى بتخفيض قدره 1.231 مليار درهم من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما فى 31 ديسمبر لعام 2019، والبالغة 1.530 مليار درهم، بمبلغ الاحتياطى القانونى والبالغ 298.4 مليون درهم كما فى ذلك التاريخ، وإلغاء عدد من الأسهم يساوى ما تبقى من الخسائر المتراكمة والبالغة 1.231 مليار درهم.

وفى سياق آخر أعلن شركة دى إكس بى إنترتيمنتس، عن موافقة مجلس الإدارة على مقترح تسوية إيجارية

فيما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن عدم نشر النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وذلك تماشيا مع الإعفاءات الممنوحة من قبل مصرف البحرين المركزى وهيئة الأسواق المالية والسلع فى دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة أسواق رأس المال فى دولة الكويت، وبالتالى فأن أول بيانات مالية مراجعة سيتم إعدادها ونشرها لهذه السنة ستكون فى أغسطس للست أشهر المنتهية فى 30 يونيو لعام 2020.