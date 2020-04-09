شكرا لقرائتكم خبر عن 500 دولار جوائز بطولة جديدة فى لعبة فيفا 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية على رعاية بطولة KoraGate فى لعبة فيفا 2020 وذلك فى إطار هدف الاتحاد لتوفير عدد من البطولات والمسابقات المتعددة والمتنوعة تنفيذًا لخطة متكاملة لوزارة الشباب والرياضة بشان توفير محتوى ثقافى وترفيهي ورياضي عبر الإنترنت خلال فترات توقف النشاط الرياضى بالأندية ومراكز الشباب والتى وافق عليها الدكتور لشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأعلنت الجهة المنظمة للبطولة انها تستهدف مشاركة 1024 لاعب مصرى يشاركهم عدد كبير من نجوم كرة القدم والفن فى مصر وتبدء فاعليات البطولة يوم الاربعاء الموافق ١٥ ابريل الجاري ولمدة أسبوعين.

وتم تخصيص جوائز تشجيعية للفائزين قدرها 500 دولار.

Advertisements

المركز الاول : 250 دولار .

المركز الثاني : 100 دولار.

المركز الثالث : 50 دولار .

من المركز الرابع الى الثالث عشر: 10 دولار لكل مركز .

وبمجرد الإعلان عن المسابقة قام بالتسجيل فى اول 24 ساعة من فتح باب التسجيل اكثر من 350 مشترك على صفحة البطولة.