شكرا لقرائتكم خبر عن سعر نفط عُمان يرتفع بمقدار 57 سنتًا ويسجل 26.66 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 66ر26 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ (57) سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 09ر26 دولار .

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 54.66 للبرميل منخفضًا بمقدار 10.28 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بفضل توقعات بأن كبار منتجى النفط في العالم سيتفقون على خفض للإنتاج في اجتماع يُعقد في وقت لاحق اليوم في الوقت الذي يكابد فيه القطاع انهيارا في الطلب العالمي ناجم عن فيروس كورونا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.2% أو 41 سنتا إلى 33.25 دولار للبرميل، وارتفع العقد لأعلى مستوى خلال الجلسة عند 33.90 دولار، ليسجل صعودا لليوم الثاني.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.3% أو 82 سنتا إلى 25.91 دولار للبرميل، بعد أن صعدت في وقت سابق بما يصل إلى 6.1%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد أن منتجي النفط الأمريكيين خفضوا بالفعل الإنتاج، وأضاف للصحفيين أمس الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس خفضا منسقا للإنتاج "نحن نخفض بالفعل".

وأضاف في إشارة لاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تعقده أوبك++ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين اليوم الخميس "أعتقد أنهم سيقومون بتسوية الأمر. جرى إحراز الكثير من التقدم على مدى الأسبوع الماضي وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيتمخض عن أوبك".

وكانت وكالة الطاقة الأمريكية، قد أعلنت توقعاتها بخفض الإنتاج الأمريكي من النفط إلى 11.76 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، بانخفاض نسبته 9.5% من التقديرات السابقة، كما خفضت التوقعات للإنتاج خلال العام القادم " 2021 " بنسبة 13% ليصل إلى 11.03 مليون برميل يومياً.