شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. ملايين جديدة من طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
وكانت البيانات أظهرت تسجيل 3ر3 مليون طلب و6ر6 مليون طلب خلال الأسبوعين الأخيرين من آمارس، بعدما تم إغلاق قطاعات من الاقتصاد للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.
وستظهر البيانات الجديدة، التي ستعلنها وزارة العمل في الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش)، العدد الأولي لطلبات الإعانة التي تم تسجيلها خلال الأيام السبعة حتى الرابع من أبريل.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن عدد الطلبات الجديدة سيكون أيضا بالملايين، حيث يتوقع بنك أوف أمريكا أن يكون قريبا من 5ر6 مليون طلب.
ويعيش معظم المواطنين الأمريكيين حاليا بموجب توجيهات تطالب بالبقاء في المنزل.
وأقر الكونجرس مؤخرا حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بقيمة 2ر2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد، وتتضمن زيادة مخصصات التأمين ضد البطالة.
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