شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: أنفقنا 30 مليار جنيه من 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية محمد معيط لقناة العربية، أنه تم انفاق 30 مليار جنيه من 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قال فى تصريحات سابقه إنه تحدث مع عدد من رجال التجارة والصناعة، بشأن الحفاظ على العمالة لديهم، مشيراً إلى استجابتهم الكاملة، وتابع: "رجال الأعمال وطنيون وشرفاء".
وأضاف "معيط"، أن هناك تسهيلات كبيرة اتخذتها الدولة تجاة قطاعى التجارة والصناعة، مشدداً على أن الذى يمس العمالة لديه لن يستفيد من هذه التسهيلات مطلقاً.
وتابع وزير المالية: "قرار مجلس الوزراء شرط ذلك.. مشترطين عليهم اللى عاوز يستفيد من التسهيلات لابد أن يحافظ على العمالة لديه".
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