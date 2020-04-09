شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الاقتصادى تخفض توقعاتها للنمو العالمى إلى 2.4%.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفرجراف، حول تهديد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) للاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من عام 2020.

وأوضح الإنفوجراف أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خفضت توقعاتها للنمو العالمى لـ2.4% من 2.9% وحذرت من انخفاضها لـ1.5 % وأن البنك الدولى يتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى للصين بنسبة 2.3% فى 2020 مقارنة بـ6.1% عام 2019 .