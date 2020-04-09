شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تطلق مبادرة للتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن إطلاق مبادرة للتبرع لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك للشركات الأعضاء بالجمعية التى تضم نخبة من كبرى الشركات المصرية واللبنانية العاملة فى السوق المصري بالعديد من القطاعات الاقتصادية فى الصناعة والتجارة والخدمات وفى مجالات الزراعة والتمويل والبنوك والاستثمار المباشر والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والمقاولات والتشييد والبناء.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة، الذى عقدته الجمعية بنظام الفيديو كونفرانس بمشاركة كل أعضاء مجلس الإدارة.

وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن المبادرة تأتى فى إطار دور منظمات الأعمال فى دعم الدولة والشعب المصرى فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة.

ومن جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، أن الجميع يعمل على نجاح المبادرة إنطلاقاً من الحس الوطني والإنساني والإيمان بفكر المسئولية المجتمعية.

Advertisements

ووجهت الجمعية، خطابات لكل الشركات الأعضاء لتلقي مساهماتهم لحساب صندوق تحيا مصر.

وأشار الدكتور نجاد شعراوي أمين صندوق الجمعية، إلى أنه يتم الترتيب حالياً مع مسئولي صندوق تحيا مصر لتسليم التبرعات التى يتم تحصيلها بشيكات بنكية باسم صندوق تحيا مصر - مواجهة الكوارث والأزمات.

وكانت شركة إعمار مصر للتنمية، قد أعلنت عن موافقة مجلس الإدارة على التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه للحكومة المصرية للمساندة فى مواجهة أحداث انتشار الفيروس العالمى المعروف باسم فيروس كورونا كوفيد 19، كما وافق على التبرع لصالح مؤسسة مصر الخير بمبلغ 40 مليون جنيه، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم مع مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن الاجتماعى.

وكان مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت-قنا، قد قرر التبرع بمبلغ لصندوق تحيا مصر بنحو 2 مليون جنيه فى إطار دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة للمساهمة فى الحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.