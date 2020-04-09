شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط فى انتظار نتائج اجتماع "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المتعاملون عن بناء مراكز جديدة ، فى انتظار نتائج اجتماع تحالف "أوبك بلس" لمناقشة تحقيق الاستقرار بالسوق ودعم الأسعار المنخفضة.

بحلول الساعة 09:12 بتوقيت جرينتش يتداول الخام الأمريكي حول مستوي 26.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 26.12$، بعدما سجل أعلى مستوي 26.63$ ، وأدنى مستوي 25.65$.

ويتداول خام برنت حول مستوي 33.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 33.84$ ، بعدما سجل أعلى مستوي 34.12$ ،وأدنى مستوي 32.88$.

حقق الخام الأمريكي ،عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ، ارتفاعا بنسبة 8.2% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.9% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم آمال اتفاق السعودية وروسيا على خفض كبير فى الإمدادات.

ينطلق فى وقت لاحق اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الاجتماع الطارئ لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا ،فيما يعرف عالميا باسم تحالف أوبك بلس ، لمناقشة كيفية تحقيق الاستقرار بالسوق ودعم الأسعار المنخفضة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون الاجتماع أكثر نجاحا من الاجتماع الذي عقد فى أوائل آذار/مارس الماضي ،وأسفر عن انهيار هذا التحالف العالمي بعد الفشل فى تمديد اتفاق خفض الإنتاج ،ودخول السعودية وروسيا فى حرب أسعار طاحنة.

وتم تحديد هذا الاجتماع الطارئ بعد تدخل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة التعاون مرة أخرى لدعم السوق ووقف تدهور الأسعار ،وتوقع ترامب اتفاق البلدين على خفض كبير فى الإنتاج بحوالي 15 مليون برميل يوميا.

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وزادت الآمال باتفاق لخفض الإنتاج العالمي يتراوح بين 10 إلى 15 مليون برميل يوميا، بعد أن أشارت أنباء إلى أن روسيا مستعدة لخفض إنتاجها 1.6 مليون برميل يوميا، وقال وزير الطاقة الجزائري إنه يتوقع اجتماعا مثمرا.

وعقب اجتماع تحالف أوبك بلس ،من المقرر أن يعقد وزراء الطاقة بمجموعة العشرين اجتماعا أخر للعثور على سبل للمساعدة فى تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على أسواق الطاقة العالمية.

وفى حال اتفاق المجموعة على توسيع الاحتياطيات الإستراتيجية من المخزون النفطي ، سوف ينعكس هذا الأمر إيجابيا على أسعار النفط العالمية.

من ناحية أخرى ،أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 15.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 3 نيسان/أبريل، فى الزيادة الحادية عشر أسبوعيا على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 9.8 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 485 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 7 حزيران/يونيو 2019 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 13.0 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.