شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية مصرف الإنماء تُقر زيادة رأس المال بنسبة 33.33% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف الإنماء، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح زيادة رأس ماله بنسبة 33.33%، وذلك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

وأفاد المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم إلى 2 مليون سهم، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

ويستهدف المصرف من زيادة رأس المال تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

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هذا ووافقت الجمعية على على صرف مبلغ 4.388 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق انخفاضاً في الأرباح بنسبة 11.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، إلى 2.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى تعديل صافي ارباح عام 2018 المعلن عنه في حينه وذلك بإضافة مبلغ 556 مليون ريال لصافي الدخل للعام السابق 2018 لعكس أثر اتفاقية التسوية بين المصرف والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تم بموجبها تسوية جميع المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017.