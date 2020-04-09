شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية وفرة الغذائية تُقر تخفيض رأس المال بنسبة 61.4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة وفرة للصناعة والتنمية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح تخفيض رأس المال بنسبة 61.4%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم تخفيض رأس المال من 200 مليون ريال إلى 77.170 مليون ريال، وذلك بإطفاء 100% من إجمالي الخسائر المتراكمة، وإلغاء عدد 12.282 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بتخفيض سهم لكل من 1.628 سهم.

وقالت الشركة، إن السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019، والبالغة 122.8 مليون ريال سعودي.

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وفي بيان مُنفصل، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة وفرة للصناعة والتنمية على اساس سعر 34.95 ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 26.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 3.35% وارتفاع بند الإيرادات الأخرى علماً بأن خسائر العام 2019 تضمنت مخصص تدني في قيمة الاستثمارات في شركات شقيقة بمبلغ 4.5 مليون ريال ومخصص تدني في قيمة الاستثمارات العقارية بمبلغ 1 مليون ريال إضافة لمخصص ضمان قرض ممنوح لشركة شقيقة بمبلغ 8.1 مليون ريال.