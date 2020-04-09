شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يوافق للمصرف الخليجي التجاري على شراء أسهم خزينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المصرف الخليجي التجاري، حصوله على موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم المصرف.

وأوضح المصرف في بيان للبورصة، أن الموافقة تتضمن شراء الأسهم لمدة 90 يوماً، ابتداءً من 5 مارس 2020، لافتاً إلى أن نسبة التملك الحالية 8.44%.

يشار إلى أنه تم تفعيل قرار التخفيض على إجمالي أسهم المصرف الخليجي التجاري، ليتراجع عدد الأسهم من 1.05 مليار سهم إلى 892.11 مليون سهم.

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ووافق الجمعية العمومية العادية للمصرف في وقت سابق على إلغاء إدراج أسهمه في سوق دبي، إضافة إلى تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 105 ملايين دينار بحريني إلى 89 مليون دينار بحريني، من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 15.9 مليون دينار بحريني.

وكشفت البيانات المالية الأولية للمصرف الخليجي التجاري، عن التحول لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلن المصرف في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي خسارة- عائدة لمساهمي المجموعة- بقيمة 14.9 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 658.8 ألف دينار خلال العام 2018.