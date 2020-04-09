الاقتصاد

الوزراء البحريني يقرر مضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي للأسر المستحقة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس الوزراء البحريني، مضاعفة قيمة مخصصات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها 17 ألف أسرة بحرينية ممن تصرف لها مستحقات الضمان الاجتماعي.

وأوضح مجلس الوزراء، أنه سيتم مضاعفة قيمة مخصص الإعاقة والذي يستفيد منه 12 ألفاً من ذوي الإعاقة المسجلين في قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأشار المجلس إلى تخصيص ميزانية بمبلغ 5.5 مليون دينار وأن يتم صرف هذه الإعانات المضاعفة في منتصف شهر أبريل الحالي.

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وذلك يأتي دعماً للأسر والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المناسبات، ومنها شهر رمضان الكريم، ومساعدتهم على تسيير أمورهم المعيشية في توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم للشهر الكريم، وللتخفيف من أعبائهم المادية بما يضمن للجميع حياة كريمة وآمنة ومستقرة.

وأعلنت مملكة البحرين في منتصف الشهر الماضي عن حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس .

وتشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ابريل الجاري.

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