شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستقر ضمن النطاق الهابط– تحليل -9-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار النحاس الهابط نظرا لتمركزه مؤخرا دون الحاجز المستقر عند 2.2930 لنبقى بانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من الهبوط نحو 2.2200 و 2.0700 على التوالي.
نكرر التنويه إلى أن محاولة اختراق السعر للحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيعمل على تجديد المحاولات الإيجابية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 2.4100 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3000 و 2.2200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النحاس يستقر ضمن النطاق الهابط– تحليل -9-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.