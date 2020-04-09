شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستقر ضمن النطاق الهابط– تحليل -9-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار النحاس الهابط نظرا لتمركزه مؤخرا دون الحاجز المستقر عند 2.2930 لنبقى بانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من الهبوط نحو 2.2200 و 2.0700 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن محاولة اختراق السعر للحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيعمل على تجديد المحاولات الإيجابية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 2.4100 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3000 و 2.2200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط